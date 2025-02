Amazon, Google, Microsoft i Meta inwestują miliardy w sztuczną inteligencję

Przykład: DeepSeek. Chiński startup wstrząsnął rynkiem w zeszłym tygodniu, debiutując modelami AI typu open source, konkurencyjnymi wobec OpenAI za ułamek ceny. Akcje spółek technologicznych uległy powszechnej wyprzedaży, gdy model podał w wątpliwość uzasadnienie gigantycznych wydatków gigantów technologicznych na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

DeepSeek nie wydawała się mieć wpływu na duże plany wydatków firm technologicznych. W zeszłym tygodniu Meta potwierdziła, że ​​w 2025 r. wyda od 60 do 65 miliardów dolarów, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi zaleceniami dla inwestorów wynoszącymi od 38 do 40 miliardów dolarów na rok. Dyrektor generalny Mark Zuckerberg powiedział, że firma ostatecznie wyda „setki miliardów dolarów” na „długoterminowe inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji”. Obejmuje to inwestycje w budowę ogromnych centrów danych, takie jak budowa nowego obiektu w Luizjanie, niemal wielkości Manhattanu.

Google poinformował we wtorek, że spodziewa się wydać w tym roku 75 miliardów dolarów, czyli o około 30 proc. więcej niż oczekiwała Wall Street, wynika z danych LSEG. Po ogłoszeniu tej informacji akcje Alphabetu spadły w środę o 7 proc.

Inwestorzy ostrożnie podchodzą do wydatków Microsoftu, ponieważ jego usługi AI mają trudności z nabraniem dynamiki. Wydatki firmy na prawie 56 miliardów dolarów w roku finansowym 2024 (za rok zakończony 31 czerwca) napędzane sztuczną inteligencją – w połączeniu z niższymi niż oczekiwano przychodami związanymi ze sztuczną inteligencją – spowodowały spadek akcji spółki po wynikach zeszłego lata. Microsoft ogłosił niedawno wyniki za drugi kwartał fiskalny, z których wynika, że ​​ten technologiczny gigant wydał już 42 miliardy dolarów z oczekiwanych dotychczas 80 miliardów dolarów na nakłady kapitałowe w 2025 roku.

Amazon zwiększa wydatki inwestycyjne w związku z AI

Amazon poinformował w czwartek, że planuje zwiększyć swoje wydatki inwestycyjne do 100 miliardów dolarów w 2025 r., w związku z kontynuacją inwestycji w sztuczną inteligencję.

Wartość nakładów inwestycyjnych przekracza ubiegłoroczne wydatki wynoszące około 83 miliardy dolarów. Dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, ​​przewidział w październiku, że nakłady inwestycyjne firmy w 2025 r. przekroczą dane z zeszłego roku, głównie dzięki rozwojowi generatywnej sztucznej inteligencji.