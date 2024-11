Polacy nie chcą euro. Boją się inflacji

A co wspólna waluta może przynieść dla samych gospodarstwa domowych? Z badania wynika, że 90 proc. z nas oczekuje realnych skutków, z czego zdecydowana większość uważa, że będą one negatywne. Aż 84 proc. wskazuje, że ceny w sklepach wzrosną, a 65 proc. – że konieczne będzie zaciskania pasa.

Jednocześnie większość Polaków (43 proc.) obawia się osłabienia tożsamości narodowej (choć 41 proc. uważa, że waluta nie ma na to wpływu), co szczególnie często zaznaczają młodzi ludzie (60 proc. wskazań). Przyjęcie euro może za to, zdaniem większości badanych, ułatwiać migrację zarobkową, wakacyjne wyjazdy czy dostęp do zagranicznej edukacji.

Co może zmienić opinie Polaków?

– Wejście do strefy euro to szansa czy ryzyko? Wyniki badania pokazują obawy i wątpliwości, ale również nadzieje, m.in. na umocnienie naszej pozycji w Unii – zaznacza Anna Bichta, prezeska Fundacji Think! – Obawiamy się wzrostu cen i inflacji, co odbije się na podniesieniu kosztów życia zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Choć widzimy też plusy, Polacy spodziewają się raczej negatywnych niż pozytywnych skutków przyjęcia europejskiej waluty – podsumowuje. Bichta zaznacza, że ponieważ największe opory budzi w nas to, czego dobrze nie znamy, to dobrym sposobem na zmianę poziomu poparcia dla euro byłaby informacja, merytoryczna dyskusja i więcej wiedzy na ten temat.