Co powie Glapiński?

Z tego powodu czwartkowa konferencja szefa banku centralnego (o 15:00) będzie ważna. Można się spodziewać, że Glapiński odniesie się podczas niej także do innych informacji z wakacji.

W drugim kwartale PKB urósł mocniej od prognoz (3,2 proc. rok do roku), a wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej był najwyższy w XXI wieku (14,7 proc. rok do roku w drugim kwartale). Do tego rząd przyjął bardziej ekspansywny niż się spodziewano projekt budżetu państwa na 2025 r. To wszystko sprzyja retoryce o potrzebie utrzymania stóp. Na czele tej listy jest oczywiście inflacja CPI poza celem (4,3 proc. w sierpniu) i raczej bez szans na zejście doń przynajmniej przez około rok i wysoka inflacja bazowa (prawdopodobnie około 3,8 proc. w sierpniu).

„Dynamika cen bez żywności i energii pozostaje na stałym poziomie już od maja i zapewne pozostanie na nim co najmniej do końca roku, by nieznacznie przyspieszyć w 2025 r. Taka uporczywość krajowej presji inflacyjnej, w połączeniu z szybszym od konsensusu wzrostem gospodarczym za drugi kwartał 2024 r. i wzrostem przyszłorocznego deficytu finansów publicznych niewątpliwie nie będzie skłaniać RPP do przyspieszenia dyskusji o obniżce stóp procentowych w Polsce” – oceniają ekonomiści banku Pekao.

Na drugim biegunie jest m.in. globalne luzowanie monetarne. 18 września stopy zetnie amerykański Fed, tydzień wcześniej powinien to zrobić Europejski Bank Centralny. Stopy spadają też w innych krajach Europy. RPP powinien się jednak na razie opierać tej presji, co będzie wpływało na siłę złotego. To powinno działać antyinflacyjnie, acz jednocześnie tłamsić eksporterów.