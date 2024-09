Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł do 47,8 pkt w sierpniu; konsensus: 47,4 pkt

MF: dochody budżetowe kuleją. Będzie nowelizacja? Co z budżetem na 2025 rok?

Nawet 40 mld zł może zabraknąć w tegorocznym budżecie państwa, głównie z podatku VAT, ale też zysku NBP – podaje resort finansów. Ma to też wpływ na oczekiwania co do budżetowych dochodów w 2025 r.