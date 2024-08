Ale jednocześnie minister Domański poinformował, że deficyt budżetu państwa na rok 2025 wyniesie aż 289 mld zł.

- Ten deficyt należy jednak sprowadzić do warunków porównywalnych i pamiętać, iż w tym deficycie znajduje się spłata zobowiązań PFR-u na 34,7 mld zł, spłata Funduszu Przeciwdziałania Covid na kwotę 28,5 mld zł, środki, które zabezpieczyliśmy na reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego - to ta potężna reforma, którą przygotowaliśmy z panią minister Majszczyk. W tym przyroście znajduje się również ustawowy wzrost nakładów na zdrowie, brak wypłaty zysku z NBP. Porównując do oczekiwań w ustawie budżetowej na rok 2024, więc gdybyśmy tak porównali jabłka do jabłek, to ten deficyt w warunkach porównywalnych do roku 2024 wyniósłby 181 mld zł - powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

Jakie dochody i wydatki budżetu państwa na 2025 rok

Podczas konferencji padły też podstawowe kwoty dotyczące budżetu państwa. Dochody ustalono na poziomie 682,38 mld zł, a limit wydatków na poziomie 866,38 mld zł z deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Minister finansów podkreślał, że budżet na 2024 r. ma trzy filary – bezpieczeństwo i siła militarna, rekordowy wzrost wydatków na zdrowie Polaków i kontynuacja najważniejszych programów społecznych oraz przywrócenie centralnej roli budżetu w polityce finansowej państwa.

Wydatki na obronność wzrosną więc do 187 mld zł, czyli aż ok. 4,7 proc. PKB, a wydatki na zdrowie – do 222 mld zł. Na programy mieszkaniowe zarezerwowano ok. 4 mld zł, a na obsługę długu - 75 mld zł.