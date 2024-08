Budżet 2025: ministrowie walczą o pieniądze

Na pewno w tym tygodniu, a najprawdopodobniej w środę, Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy budżetowej na 2025 r. Będzie to pierwszy „autorski” budżet rządu Koalicji 15 października. Jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany, ponieważ od poniedziałku – choć nie wiadomo dlaczego tak późno - trwają koalicyjne ustalenia co do poziomu przyszłorocznych wydatków. Przypomina to nieco przeciąganie liny, ale pewne rzeczy wydają się już przesądzone.

Ile wydamy na zbrojenia w 2025 proc.?

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wydatki na obronność w 2025 r. wzrosną o ok. 10 proc. w porównaniu z 2024 r. i będą rekordowo wysokie. A minister finansów Andrzej Domański podkreślał, że wzrosną one nie tylko nominalnie, ale również w relacji do PKB. Oznacza to, że w przyszłorocznym budżecie na szeroko pojęte bezpieczeństwo militarne zarezerwowanych zostanie około 175 mld zł łącznie, dla MON oraz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Tarcza energetyczna również w 2025 r?

Co do większych nakładów na armię w koalicji nie ma sporów. Nie wiadomo za to, jak skończy się sprawa tarczy osłonowej przed wzrostem cen energii na przyszły rok. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) mówiła we wtorek, że jej resort chciałby utrzymać ceny za energię elektryczną na obecnym maksymalnym poziomie 500 zł za MWh, co najmniej do końca grudnia 2025 r.