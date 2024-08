Gdzie zapożycza się nowy rząd? Głównie w bankach i za granicą

Przypomnijmy, że w tym roku potrzeby pożyczkowe budżetu państwa są rekordowo wysokie, to 252 mld zł netto oraz niemal 450 mld zł brutto (czyli uwzględniając konieczność wykupu zapadających w tym roku papierów). To niemal dwa razy więcej niż w 2023 r., gdy i tak były najwyższe od 2016 r.

Oprócz przymusu Janusz Jankowiak dodaje jeszcze jedną przyczynę większego zainteresowania ze strony MF emisjami walutowymi, czyli opłacalności takich transakcji. Jak wyjaśnia Janusz Jankowiak, rynki dolarowe czy euro są bardziej pojemne i płynne, a przy okazji również tańsze niż rynek polski. Co prawda resort finansów, sprzedając walutowe obligacje, musi zaoferować inwestorom lepsze warunki, niż gdyby chcieli oni kupić papiery niemieckie czy amerykańskie, ale i tak nasz Skarb Państw może tu wyjść na swoje.

Ryzyka związane z długiem zagranicznym

Pytanie jednak, czy wzrost roli zadłużenia zagranicznego to dobra strategia? – Co do zasady, dług we własnej walucie jest uważany za znacznie bardziej bezpieczny, emisje walutowe wiążą się zawsze z ryzykiem kursowym – zauważa Jankowiak. – Ale obecna sytuacja wewnętrzna w Polsce, czyli duże potrzeby pożyczkowe i „zapchany” rynek krajowy, determinuje takie, a nie inne poczynania ministra finansów – mówi Jankowiak.

Ekonomiści zaznaczają też, że zmiana strategii jak na razie nie rodzi jakichś ryzyk systemowych, ponieważ udział długu w walutach obcych utrzymuje się poniżej wyznaczonego limitu 25 proc.

– A jednak tego typu finansowanie ma sporo minusów – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. – Nie jest to rozwiązania komfortowe, przystające do kraju rozwiniętego, z grupy hight income. Zwykle to kraje biedne, rozwijające się muszą emitować w walucie obcej. Bo to jest wygodne dla inwestorów zagranicznych, a niewygodne dla emitenta – komentuje Benecki.

Stąpanie po kruchym lodzie

Benecki zwraca też uwagą na bardzo niską aktywność inwestorów zagranicznych, jeśli chodzi o zakupy obligacji złotowych na naszym krajowym rynku. Od początku tego roku ich zaangażowanie wzrosło co prawda o 5,7 mld zł, ale wciąż jest niższe niż np. na koniec 2022 r. – Przez ostatnich parę lat rząd raczej nie zabiegał o uwagę tego typu inwestorów. A jak się raz utraci z nimi relacje, bardzo trudno to odbudować – wskazuje Benecki.