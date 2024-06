Stopy procentowe bez zmian. Mocniejszy złoty

Krótka historia zmagań z inflacją

Wysoka inflacja nęka nasze budżety domowe od kilku lat. Jej szczyt przypadł na drugą połowę 2022 r. i początek 2023 r., gdy ceny rosły średnio w tempie wahającym się pomiędzy 16 a 18 proc. w ujęciu rocznym. Najwyższy odczyt inflacji w Polsce Główny Urząd Statystyczny odnotował w lutym zeszłego roku i było to 18,4 proc. w ujęciu rocznym. Od tego momentu tempo wzrostu cen zaczęło hamować. Ceny rosły, ale coraz wolniej.

Na początku 2024 r. inflacja spadła do najniższego poziomu od przeszło trzech lat. W lutym, gdy zjechała do 2,8 proc., znalazła się w tzw. celu inflacyjnym NBP, czyli na poziomie 2,5 proc., plus minus 1 pkt proc. W marcu inflacja konsumencka ustanowiła dołek na poziomie 2 proc., licząc rok do roku. W kwietniu wskaźnik wzrostu cen jednak podskoczył do 2,4 proc., a w maju – do 2,5 proc. Wzrostom sprzyja przywrócenie podstawowej stawki VAT na żywność. A to nie koniec, bo na horyzoncie widać już częściowe odmrożenie cen energii i gazu. To również może popchnąć inflację w górę, ekonomiści i analitycy rynkowi oceniają więc, że do końca roku stopy procentowe mogą się nie zmienić.

Na obniżki stóp jeszcze poczekamy

– PKB rośnie, inflacja jest pod kontrolą, ale i tak jest za wcześnie, żeby RPP zaczęła myśleć o obniżkach stóp – skomentował Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

– RPP nie zmieni na razie swojego jastrzębiego nastawienia, biorąc pod uwagę odbicie inflacji w drugiej połowie 2024 r. W ostatnim czasie prognozy rynkowe przesuwają się w kierunku pierwszych obniżek dopiero w drugiej połowie 2025 r. Naszym zdaniem stanie się to najwcześniej w 2026 r. – komentują analitycy Banku Pekao.

Środowa decyzja RPP przyniosła wyraźne umocnienie złotego.