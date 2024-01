Marcin Mrowiec, Grant Thornton: RPP obniży stopy w marcu albo wcale

Na zakończonym we wtorek posiedzeniu RPP trzeci miesiąc z rzędu postanowiła utrzymać stopę referencyjną NBP na poziomie 5,75 proc. To była dobra decyzja?

Reklama

Tak, to była dobra decyzja i nikt nie oczekiwał innej. Należę do zwolenników tezy, że jeżeli coś się w polityce pieniężnej ma wydarzyć w 2024 r., to wydarzy się w marcu. RPP dosyć wyraźnie wskazała marzec, miesiąc publikacji projekcji inflacji, jako istotny punkt dla tegorocznych decyzji dotyczących stóp procentowych. Do tego czasu powinniśmy mieć większą jasność co do polityki gospodarczej nowego rządu. Zobaczymy też spadek inflacji, która w marcu najprawdopodobniej wyznaczy dołek.

To będzie zwyczajowa obniżka stóp, o 0,25 pkt proc., czy większa?

W mojej ocenie, jeżeli RPP rzeczywiście obniży stopy w marcu, to o 0,5 lub nawet o 0,75 pkt proc. A jeżeli ich nie obniży w marcu, to nie zrobi tego też do końca roku. Moje oczekiwania opierają się na założeniu, że po wyborach funkcja reakcji RPP nie zmieniła się aż tak bardzo, jak niektórzy sądzą.