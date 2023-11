Arkadiusz Balcerowski, mBank: Jesteśmy u progu boomu konsumpcyjnego

Z czego wynika tak duża różnica między waszą prognozą wzrostu konsumpcji a tą autorstwa NBP?

Nie wiem, co dokładnie zakładają analitycy banku centralnego, ale ta różnica częściowo wynikać może z tego, że projekcja NBP wskazuje na spadek zatrudnienia i wzrost stopy bezrobocia. Wydaje się, że NBP kieruje się tutaj czynnikami długoterminowymi, takimi jak trendy demograficzne. Ale, co ciekawe, nie zakłada też wzrostu wskaźnika aktywności zawodowej pomimo ożywienia gospodarczego. My sądzimy, że owszem, trendy strukturalne pozostaną z nami i w horyzoncie 10–20 lat ciężko będzie o stały wzrost zatrudnienia, ale jego cykliczne wahania będą wciąż występowały. Czyli w okresie ożywienia zatrudnienie też będzie rosło.

NBP zakłada, że w szerokiej gospodarce wzrost płac zwolni w 2024 r. do 9,3 proc. z 12,8 proc. w br. Wy spodziewacie się szybszego wzrostu wynagrodzeń?

Tak, z tego też może wynikać to, że spodziewamy się szybszego wzrostu konsumpcji. Ale to nie jest tak, że NBP w ogóle nie widzi silnego ożywienia popytu konsumpcyjnego. W ich scenariuszu to jest po prostu rozciągnięte w czasie, większy wzrost konsumpcji będzie w 2025 r. My zakładamy, że ożywienie będzie jednak bardziej gwałtowne.