Pesymizm konsumentów znika, ale w sklepach tego jeszcze nie widać

Konsumpcyjny dualizm

Ekonomiści w większości oczekiwali, że efekty poprawy nastrojów konsumentów uwidocznią się już w majowych wynikach sprzedaży. Przeciętnie szacowali, że zmalała ona realnie o 5,7 proc. rok do roku. Do optymizmu skłaniać mogły zresztą już kwietniowe dane. Wtedy sprzedaż detaliczna towarów oczyszczona z wpływu czynników sezonowych wzrosła o 1,1 proc. wobec marca. Rok do roku zmalała o 7,3 proc., nieco mniej, niż zakładali ekonomiści, i można to było w dużej mierze wytłumaczyć wysoką bazą odniesienia sprzed roku, gdy popyt w Polsce podbił masowy napływ uchodźców z Ukrainy oraz wydatki dokonywane na ich rzecz przez Polaków. W maju o tak optymistyczną interpretację danych jest już trudno. Oczyszczona z wpływu czynników sezonowych sprzedaż była bowiem realnie o 1,1 proc. niższa niż w kwietniu. Co więcej, w ujęciu rok do roku spadek sprzedaży w tych kategoriach, gdzie efekt wysokiej bazy był najsilniejszy, wyhamował. Równie głęboki co w kwietniu był za to spadek sprzedaży dóbr trwałego użytku, takich jak meble oraz sprzęt RTV i AGD (o 14,8 proc. rok do roku).

Dlaczego poprawa nastrojów konsumentów nie wpływa na wyniki sprzedaży? W ocenie Kamila Łuczkowskiego, ekonomisty z Banku Pekao, można to częściowo wiązać z z charakterem wcześniejszej eksplozji pesymizmu. Strach przed skutkami kryzysu energetycznego sprawił, że pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych było głębsze, niż uzasadniały faktyczne zmiany ich sytuacji finansowej. Teraz następuje odreagowanie, które też nie jest wprost powiązane z kondycją domowych budżetów i możliwościami konsumpcji.

Innym wyjaśnieniem jest nasycenie gospodarstw domowych dobrami trwałego użytku jeszcze z czasów pandemii. To sprawia, że poprawa nastrojów winduje głównie sprzedaż usług konsumpcyjnych – czego nie widać w comiesięcznych danych – a nie towarów. Z jednej strony może to oznaczać, że sprzedaż detaliczna nie odbije się żywiołowo nawet wtedy, gdy rosnąć zaczną realne płace (co może nastąpić już w czerwcu albo lipcu). Z drugiej strony, jak wskazuje Adam Antoniak, ekonomista z ING BSK, trudno liczyć na to, że słabość konsumpcji pozwoli na szybkie sprowadzenie inflacji do celu NBP (2,5 proc.). Dezinflacji w kategorii towarów towarzyszyć może wciąż wysoka inflacja w usługach.