Jak wynika z danych, które opublikował w czwartek Narodowy Bank Polski, nadwyżka Polski na rachunku obrotów bieżących – stanowiącym szeroką miarę rozliczeń z zagranicą – podskoczyła do niemal 2,6 mld euro z 2,1 mld euro miesiąc wcześniej. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści spodziewali się przeciętnie, że nadwyżka stopnieje do niespełna 0,3 mld euro z 1,4 mld euro w styczniu, jak wstępnie szacował NBP.

Od połowy 2021 r. do końca 2022 r. tylko w dwóch miesiącach Polska miała nadwyżkę w obrotach bieżących. W pozostałych miesiącach miała deficyty, dochodzące nawet do 4 mld euro. Był to przede wszystkim skutek wyraźnego pogorszenia salda obrotów towarowych. Od początku br. wyniki handlu towarowego skokowo się poprawiły. W lutym eksport towarów z Polski przewyższył import o 2,2 mld euro – najbardziej od co najmniej 2004 r. W styczniu nadwyżka wyniosła niespełna 1,6 mld euro, a wcześniej przez 19 miesięcy z rzędu Polska miała w handlu towarowym deficyt.

Wartość polskiego eksportu towarów zwiększyła się w lutym (licząc w euro) o 10 proc. rok do roku po zwyżce o 13,1 proc. w styczniu. Z kolei wartość importu zmalała o 5,4 proc. rok do roku po zwyżce o 5,1 proc. miesiąc wcześniej. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści szacowali przeciętnie, że dynamika eksportu wyniosła 11,2 proc. (po 10,8 proc. w styczniu, jak pokazywały wstępne dane NBP), a dynamika importu 2,2 proc. (po 3,1 proc.).

Jak wyjaśnili w komentarzu do tych danych analitycy z NBP, w listopadzie poprawiły się tzw. terms of trade, czyli relacje cen eksportu i importu. Ale do poprawy salda wymiany towarowej przyczyniły się też korzystne zmiany wolumenu eksport i importu. - Korzystnie na saldo handlu zagranicznego wpłynęły zmiany cen w wymianie towarowej z zagranicą. Ceny w eksporcie rosły szybciej niż w imporcie przy ogólnej spadkowej dynamice cen w handlu zagranicznym. Również zmiany w zakresie wolumenu wymiany towarowej wpłynęły pozytywnie na saldo handlu zagranicznego. Realnie eksport zwiększył się przy spadku importu – napisali.

Analitycy z NBP wskazują, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, największy wzrost nastąpił w eksporcie środków transportu (części samochodowych, akumulatorów litowo-jonowych oraz samochodów) oraz żywności. W tym drugim przypadku był to jednak głównie efekt wzrostu cen. Z kolei do spadku importu przyczynił się wolniejszy niż w poprzednich miesiącach wzrost wartości sprowadzanych do Polski produktów rolnych (w tym z Ukrainy) oraz paliw. Jednocześnie zmalał import tzw. towarów zaopatrzeniowych, takich jak żelazo i stal oraz półprodukty z tworzyw sztucznych. Jak zauważyli na Twitterze ekonomiści z BNP Paribas BP, to ostatnie zjawisko wskazuje na odwracanie się cyklu kumulacji zapasów w firmach.

Tradycyjnie już Polska odnotowała w lutym dużą, sięgającą niemal 3,4 mld euro, nadwyżkę w międzynarodowej wymianie usług. Zagraniczna sprzedaż usług zwiększyła się o 17,8 proc. rok do roku, a ich import wzrósł o 6 proc. W obu przypadkach były to jednak najmniejsze zwyżki od marca 2021 r., co można wiązać m.in. z hamowaniem inflacji.

Czwartkowe dane NBP wyraźnie wpłynęły na notowania polskiej waluty. Kurs euro po ich publikacji zmalał z około 4,65 zł do niewiele ponad 4,63 zł. Tak nisko nie był od połowy 2022 r.