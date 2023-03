Jak oszacował wstępnie GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w marcu o 16,2 proc. rok do roku. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści jednomyślnie spodziewali się spadku inflacji, ale przeciętnie do 15,8 proc. rok do roku. Tylko cztery spośród 22 zespołów analitycznych uczestniczących w tej sondzie liczyły się z wynikiem powyżej 16 proc.

Reklama

Niepokoić może również to, że w stosunku do poprzedniego miesiąca CPI wzrósł w marcu o 1,2 proc., tak samo jak w lutym. Wprawdzie w styczniu wzrósł bardziej, ale w ostatnich dwóch miesiącach 2022 r. zwyżki były mniejsze. - To z decydowanie bardziej gorzki niż słodki odczyt – skomentowali na Twitterze ekonomiści z banku Pekao.

Czytaj więcej Finanse publiczne Wydatki socjalne nad Wisłą stale rosną. Czy już są nadmierne? Polska jest jednym z nielicznych państw OECD, w których wydatki socjalne w 2022 r. były praktycznie takie same jak w pandemicznym 2020 r., zamiast zmaleć. W ocenie ekonomistów te wydatki są nie tyle zbyt duże, ile źle ukierunkowane.

Wyhamowanie inflacji to przede wszystkim efekt wysokiej bazy odniesienia sprzed roku w przypadku cen paliw i nośników energii, szczególnie opału. Paliwa do prywatnych środków transportu podrożały w marcu o zaledwie 0,2 proc. rok do roku, najmniej od lutego 2021 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny na stacjach benzynowych zmalały o 1,8 proc. Z kolei nośniki energii (gaz, prąd, opał) podrożały w marcu o 26 proc. rok do roku, najmniej od roku, po 31,1 proc. miesiąc wcześniej. W stosunku do lutego ceny nośników energii zmalały o 0,6 proc.

Reklama

Impetu nie tracą natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w marcu wzrosły 24 proc. rok do roku, tak samo jak w lutym. W stosunku do poprzedniego miesiąca podskoczyły o 2,3 proc., najbardziej od października. To oznacza, że tylko od początku roku żywność podrożała już o ponad 6 proc. Prawdopodobnie (szczegółowe dane GUS opublikuje w połowie kwietnia), inflację w tej kategorii towarów windują ceny owoców i warzyw.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Europa i świat prawdopodobnie mają już za sobą szczyt inflacji Wstępne dane z Niemiec i Hiszpanii pokazują, że wzrost cen znacząco wyhamował. Podobne spowolnienie spodziewane jest w gospodarce całej strefy euro. Raczej na razie nie skłoni ono jednak Europejskiego Banku Centralnego do przerwania cyklu podwyżek stóp.

Na podstawie wstępnych danych GUS ekonomiści szacują, że tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii i żywności, wyniosła w marcu około 12,2 proc. rok do roku po 12 proc. w lutym. Jak wyliczają ekonomiści z mBanku, ceny w kategoriach bazowych po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych wzrosły o 1,1 proc. w porównaniu do miesiąca, tak samo jak w lutym, ale bardziej niż w czterech ostatnich miesiącach 2022 r. To sugeruje, że bieżąca presja inflacyjna w polskiej gospodarce nie tylko nie słabnie, ale nawet się nasila.

Ekonomiści podtrzymują prognozy, wedle których inflacja CPI będzie hamowała także w kolejnych miesiącach, a do końca br. może spaść wyraźnie poniżej 10 proc. Uporczywość inflacji bazowej sugeruje jednak, że Radzie Polityki Pieniężnej trudno będzie znaleźć argumenty na rzecz obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku, czego oczekują uczestnicy rynku finansowego i część ekonomistów.