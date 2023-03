Inflacja konsumencka w Niemczech wyhamowała z 8,7 proc. w lutym do 7,4 proc. w marcu. Co prawda była nieco wyższa od prognoz (średnio oczekiwano jej zejścia do 7,3 proc.), ale wygląda na to, że największa gospodarka Europy ma już za sobą szczyt inflacji. Ów szczyt został osiągnięty na poziomie 8,8 proc. w październiku i listopadzie zeszłego roku. Wyraźnie wyhamowała w Niemczech również inflacja HICP, czyli liczona według koszyka Eurostatu. Zwolniła z 9,3 proc. w lutym do 7,8 proc. w marcu, a średnio prognozowano, że wyniesie 7,5 proc.

Danych o niemieckiej inflacji bazowej (czyli liczonej bez uwzględniania cen paliw, energii oraz żywności) jeszcze nie opublikowano. Ekonomiści wskazują jednak, że za hamowanie inflacji konsumenckiej w największym stopniu może odpowiadać efekt bazowy oraz niższe ceny surowców energetycznych. Inflacja bazowa może być trudniejsza do zwalczenia. Eksperci Bloomberg Economics prognozowali wcześniej, że prawdopodobnie przyspieszyła z 5,4 proc. w lutym do 5,5 proc. w marcu. Jedną z niewiadomych dotyczących jej przyszłej trajektorii jest to, jak będą kształtowały się płace. Negocjacje ze związkami zawodowymi z niemieckiego sektora publicznego nie posuwają się do przodu, gdyż rząd nie chce się zgodzić na żądania dwucyfrowych podwyżek płac.

Mniejsza presja

Niemcy nie są jedyną dużą gospodarką strefy euro, w której inflacja wyraźnie hamuje. W Hiszpanii zwolniła z 6 proc. w lutym do 3,3 proc. w marcu. Średnio prognozowano, że wyniesie 3,8 proc. Tymczasem hiszpańska inflacja HICP zeszła z 6 proc. w lutym do 3,1 proc. w marcu, podczas gdy średnio oczekiwano, że zejdzie do 4 proc. Szczyt ma ona już dawno za sobą. Ustanowiła go w lipcu 2022 r. na poziomie 10,8 proc. Nie wszystkie dane z Hiszpanii nastrajają jednak optymistycznie. Inflacja bazowa wyhamowała tam bowiem tylko nieznacznie – z 7,6 proc. do 7,5 proc. – i wróciła na poziom ze stycznia. W poprzednich miesiącach wyraźnie rosła. Na przykład w lipcu wynosiła 6,1 proc.

– Pomimo ostrego spadku inflacji konsumenckiej w Hiszpanii presja inflacji w gospodarce pozostaje bardzo wysoka. Najnowsze dane są też jednak oznaką tego, że wpływ wyższych cen energii na inflację traci moc. Co więcej, presja w globalnych łańcuchach dostaw osłabła w ostatnich miesiącach do poziomów sprzed pandemii, co również hamuje inflację – wskazuje Wouter Thierie, ekonomista ING.

O zmniejszających się napięciach w globalnych łańcuchach dostaw mówią choćby odczyty Światowego Indeksu Kontenerowego Drewry. W tym tygodniu pokazuje on, że średnia cena morskiego przewozu kontenera spadła do 1716,85 USD i była o 79 proc. niższa niż rok wcześniej. Jest też niższa o 36 proc. od średniej z ostatnich dziesięciu lat, ale o 21 proc. wyższa niż w 2019 r.

O tym, jak mocno wyhamowała inflacja w całej strefie euro, dowiemy się w piątek. Analitycy średnio szacują jednak, że zeszła z 8,5 proc. w lutym do 7,1 proc. w marcu. Jeśli jej trajektoria okaże się zgodna ze średnią oczekiwań, to będzie oznaczało, że inflacja w strefie euro stała się najniższa od ponad roku. Szczyt osiągnęła w październiku na poziomie 10,6 proc. W piątek poznamy również dane o cenach konsumpcyjnych z Francji i Włoch. I tam analitycy spodziewają się hamowania – odpowiednio z 6,3 proc. do 5,5 proc. i z 9,1 proc. do 8,2 proc.

Czy hamowanie inflacji w Eurolandzie może skłonić Europejski Bank Centralny do tego, by zmniejszyć tempo podwyżek stóp lub nawet zakończyć cykl podwyżek? Jak na razie z EBC płynęły sygnały, że podwyżki będą kontynuowane. – Nie sądzimy, by zmienił się dominujący w Radzie Prezesów EBC pogląd, że polityka pieniężna musi być jeszcze bardziej zacieśniana. Myślimy, że stopa depozytowa wzrośnie z obecnych 3 proc. i osiągnie szczyt na poziomie 4 proc. – uważa Andrew Kenningham, ekonomista Capital Economics.

Globalne zróżnicowane

Jak przedstawia się europejska inflacja na tle trendów światowych? Jak dotąd jedynie nieliczne kraje opublikowały dane za marzec. W lutym mieliśmy jednak dalszy ciąg spowolnienia inflacji w USA. Wyniosła ona 6 proc., a swój szczyt miała w czerwcu 2022 r. na poziomie 9,1 proc. W Wielkiej Brytanii niespodziewanie przyspieszyła w lutym do 10,4 proc. i niewiele dzieliło ją od październikowego szczytu (11,1 proc.). W Japonii wyhamowała natomiast z 4,3 proc. do 3,3 proc. Odczyt ze stycznia prawdopodobnie był jej szczytem i zarazem najwyższym poziomem od 41 lat. Sytuacja na rynkach wschodzących i granicznych była natomiast bardzo zróżnicowana. Najniższa inflacja była w lutym w Makau (0,77 proc.) i w Chinach (1 proc.), a najwyższa w Libanie (190 proc.) i w Argentynie (102 proc.). Efekt bazowy był mocno widoczny m.in. w Turcji, gdzie inflacja wyhamowała z 85,5 proc. w szczycie z października do 55,2 proc. w lutym.