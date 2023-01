To były oszczędne Święta

Sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła realnie o zaledwie 0,2 proc. rok do roku, najmniej od niemal dwóch lat. W stosunku do listopada realna sprzedaż tąpnęła o niemal 5 proc. To efekt wysokiej inflacji, która obniża siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych.