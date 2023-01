Po ubiegłorocznej mocnej przecenie wydawało się, że nad japońskim jenem ponownie zaświeci słońce. Droga do tego wcale nie jest jednak prosta. W poniedziałek jen raził słabością na rynku, co miało związek z kolejną operacją skupu obligacji przez Bank Japonii. Co więcej, prawdziwe emocje mogą dopiero się zacząć.