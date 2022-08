W okresie styczeń-lipiec 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 313,3 mld zł i były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Reklama

Dochody podatkowe budżetu wzrosły o ok. 37,2 mld zł, w tym dochody z VAT były wyższe o 9,9 proc. (ok. 12 mld zł), z PIT – o 12,5 proc. (ok. 5 mld zł), z podatku CIT - o 47,2 proc. (ok. 14,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10 proc. (ok. 4,3 mld zł).

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,8 mld zł i było niższe o ok. 2 mld zł (tj. 5,4 proc.).

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Spowolnienie gospodarki mocno zaboli finanse państwa Choć rządowi Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście udało się uszczelnić system podatkowy, zapewniając dodatkowe wpływy, nie uchroni to publicznej kasy przed bolesnymi skutkami nadchodzącej dekoniunktury.

Wydatki budżetu państwa w okresie pierwszych siedmiu miesięcy wyniosły 278,6 mld zł, zaś nadwyżkę sięgnęła aż 34,7 mld zł. Po czerwcu budżet był na plusie na 27,7 mld zł.

Reklama

Ministerstwo Finansów zaznacza jednocześnie, że w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym (na co zostanie przeznaczonych ok. 9,5 mld zł z zysku NBP) oraz kosztami projektowanej, uzupełniającej w stosunku do dodatków węglowych, regulacji dotyczącej wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla indywidualnych posiadaczy innych źródeł ciepła, która będzie kosztowała kolejne 10 mld zł. Te działania jak i kolejne wydatki planowane na ten rok wpłyną na kształtowanie się nadwyżki i deficytu w kolejnych miesiącach – podkreśla resort finansów.