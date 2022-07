Komisja Europejska podwyższyła prognozę PKB dla Polski na 2022 rok z 3,7 proc. do 5,2 proc. Projekcję na 2023 rok obcięła z 3 proc. do 1,5 proc. Inflacja w Polsce ma zwolnić z 12,2 proc. w tym roku do 9 proc. w przyszłym.