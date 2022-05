Edukacja ekonomiczna Polaków to temat rzeka. Wszyscy są zgodni, że jest dużo do zrobienia, ale tak naprawdę cały czas szuka się sposobu na poprawę obecnego stanu rzeczy. O tym dyskutowali też uczestnicy konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukownie Tatrzańskiej. Nie zabrakło też odniesień do bieżącej sytuacji.

- Tak naprawdę, przez to, że rosną stopy procentowe wiele osób uczy się ekonomii. Niestety też widzimy, że lekcja GetBacku niewiele nas nauczyła. Ludzie nadal kupują instrumenty, których nie rozumieją. Musimy dzisiaj uczyć podstaw ekonomii – mówi Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF. – Około połowa skarg, która wpływa do KNF wynika z niezrozumienia przedmiotu umowy – dodawał.

Im wcześniej więc tym lepiej. Zdaniem uczestników debaty o wiedzę ekonomiczną powinno się zadbać na jak wcześniejszy etapie.

- Wszyscy młodzi ludzie powinni mieć podstawy wiedzy ekonomicznej, niezależnie czy pracują na rynku czy też nie. Zwróćmy też jednak uwagę, że młodych interesują nowe technologie. Od tego nie uciekniemy i tutaj też jest ogromna rola jest regulatora. Nie uciekniemy od nowych rozwiązań, musimy się z tym zmierzyć i trzeba mówić, że to nie jest tylko zysk – mówi z kolei Jarosław Fuchs, wiceprezes Pekao.

- Mamy problem z podstawowymi tematami Problemem jest głębsza wiedza finansowa. Też nie do końca wiemy co robić z tą wiedzą. W efekcie część pieniędzy jest trzymana w skarpecie – mówił Hubert Chrzanowski z firmy Accenture Poland.

W dyskusji nie zabrakło także spojrzenia „od wewnątrz” czyli osób, które przygotowują młode osoby do funkcjonowania na rynku.

- Jest znacznie lepiej, niż kilkanaście lat temu, co oczywiście nie oznacza ze wszyscy są zainteresowani rynkiem .Wszyscy Ci którzy są zainteresowani są jednak dobrze przygotowani, zdają egzaminy. Kryzys finansowy dużo jednak też zmienił, szacunek do rynku zmalał. Pojawiły się również inne instrumenty finansowe, które zdobywają uznanie młodych. Generalnie jednak jestem optymistą, wspólnie jesteśmy w stanie wiele zrobić. To czego natomiast nam brakuje, to łatwość w praktykach i stażach w firmach finansowych – wskazywał prof. Alojzy Z. Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Szwarc, która w ministerstwie finansów jest odpowiedzialna za wdrażanie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego przestrzegała też by nie wrzucać wszystkich do jednego worka.

- Wysoko oceniam kompetencje polskich inwestorów. Ci którzy są na rynku rozumieją jego zasady. Później mamy dużą grupę ludzi, którzy mają oszczędności przykładowo myślą o krypytwalutami. Mają oni albo duże skłonności do ryzyka, ale kierują się zachowaniem idoli takich jak Elon Musk. Jest też część osóby, które w ogóle nie inwestuje, nie mają kapitału. Chcemy dotrzeć do nich ze strategią edukacji finansowej – mówiła Szwarc.