Liczę na to, że jeszcze w tym miesiącu temat pieniędzy z KPO zostanie zamknięty – stwierdził w ostatnich dniach Piotr Müller, rzecznik rządu. Dodał, że dobra wola w tej kwestii istnieje zarówno po stronie Polski, jak i stronie Komisji Europejskiej.

Reklama

– W obliczu tej szczególnej sytuacji i szczególnego ciężaru, jaki ponosi Polska przyjmując uchodźców z Ukrainy, zwiększa się po stronie KE skłonność do uznania warunków, które są poniżej tych wcześniej stawianych – potwierdza Janusz Lewandowski, europoseł z ramienia KO.

Oczywiście trudno ocenić, czy dynamika negocjacji między Warszawą i Brukselą rzeczywiście doprowadzi do kompromisu w kwestii praworządności i uruchomienia Funduszu Odbudowy dla Polski jeszcze w marcu. To zależy od polityków, ale ekonomiści postulują szybkie, pozytywne rozstrzygnięcia, ponieważ pomogłoby to polskiej gospodarce, i to w kilku kluczowych obszarach.

– To obecnie nasza racja stanu. Zarówno w aspektach finansowych, jak i szeroko pojętego bezpieczeństwa ekonomicznego – zaznacza Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR. Jak wyjaśnia, jeszcze przed inwazją na Ukrainę zablokowanie naszego Krajowego Planu Odbudowy agencje ratingowe wymieniały jako czynnik słabości polskiej waluty. Jego odblokowanie byłoby więc czynniki stabilizującym złotego.

Reklama

– Najważniejszym kanałem oddziaływania na złotego byłaby to poprawa wizerunku Polski – podkreśla Dudek. Ale niebagatelna jest też kwestia przepływów na rynku walutowym. Ministerstwo Finansów już zapowiedziało, że w ramach interwencji może wymieniać euro napływające z UE na rynku (a nie w NBP), a im więcej będzie miało „atutów" w ręku, tym większa siła oddziaływania.

– Szybkie uruchomienie KPO jest istotne także z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego, a przecież rosyjska agresja na Ukrainę pokazała nam, jak ważne są te obszary – zaznacza też Leszek Kąsek, ekonomista ING BSK. Jak wylicza, znacząca część pieniędzy z FO ma być przeznaczona właśnie na zieloną transformację, bo pomogłoby uniezależnić się od zewnętrznych, w tym rosyjskich, surowców energetycznych. Na ten cel w KPO, liczącego ok. 36 mld euro, zarezerwowano ok. 14,3 mld euro (prawie 40 proc.).

– Obecnie mamy dużą niepewności sytuacji gospodarczej, a w takim otoczeniu trudno o wysokie inwestycje przedsiębiorstw – mówi też Jakub Rybacki, ekonomista PIE. – Lukę związaną z brakiem inwestycji prywatnych może natomiast wypełnić Krajowy Plan Odbudowy – podkreśla. A jeśli KPO nie uda się odblokować, obniży to dynamikę PKB,według szacunków PIE o 0,2 pkt proc. w tym roku, a w 2023 r. o 1 pkt.