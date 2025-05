WIG20 ostatecznie zamknął wtorkową sesję 0,8 proc. i tym samym zamknął notowania powyżej poziomu 2800 pkt. Co jeszcze działo się na rynku?

Czeski błąd inwestorów na GPW

Nawet o kilkanaście procent rosły we wtorek akcje firmy Feerum. Wiele jednak wskazuje na to, że inwestorzy pomylili tę spółkę z Ferrum, która to ma dostarczyć komponenty do budowy reaktora jądrowego. Ferrum od jakiegoś czasu nie jest jednak notowane na GPW.

JSW wciąż pod kreską

Nie widać końca problemów JSW. Firma znów wykazała stratę, a jej akcje zostały przecenione o ponad 0,7 proc.