Czytaj więcej Firmy Egipt postawił na Feerum. Kurs wystrzelił O prawie 30 proc. drożeją dziś akcje giełdowej spółki. Inwestorów uskrzydliła informacja o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na budowę zbożowych silosów w Egipcie.

W tym roku wsparciem dla notowań Feerum jest informacja dotycząca kontraktu w Egipcie. W styczniu Feerum informowało o otwarciu części finansowej ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zbożowych obiektów magazynowo-suszarniczych w Egipcie. Pod koniec kwietnia Feerum otrzymało od egipskiej państwowej spółki The Egyptian Holding Company for Silos and Storage zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum składające się z egipskiej spółki Samcrete Egypt - Engineers _ Contractors (lider konsorcjum) oraz polskiego Feerum. Podano wtedy, że łączna wartość oferty wynosi 982 782 022 funtów egipskich, co stanowi równowartość 72 529 313,22 zł według średniego kursu NNP oraz 24 735 211 dolarów amerykańskich (co stanowi równowartość 93 254 218,99 zł).