JSW pogłębia straty. Są wstępne dane

Jastrzębska Spółka Węglowa szacuje, że w pierwszym kwartale odnotowała stratę EBITDA w wysokości 1,227 mld zł, a stratę netto na poziomie 1,363 mld zł. To dużo gorsze wyniki rok do roku co jednak nie jest zaskoczeniem.