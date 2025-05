Zarząd ocenia, że perspektywa na rozwój biznesu jest stabilna. Grupa obserwuje ożywienie na rynku usług IT, choć jednocześnie widzi dużą presję klientów na ceny.

- Sytuacja rynkowa jest dla nas stabilna. Jeżeli chodzi o większość sektorów to z optymizmem patrzymy na drugi i trzeci kwartał tego roku. Zarazem dynamiczne wydarzenia polityczne i gospodarcze ostatnich miesięcy sprawiają, że przewidywania co do czwartego kwartału i kolejnych okresów, są obarczone większą niż zwykle niepewnością. Dotyczy to zwłaszcza branży automotive – mówi Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu. Dodaje, że sytuacja na rynku pracy nadal zdecydowanie sprzyja pracodawcom.

- Podobnie jak w 2024 r., ten kwartał kontynuuje trend malejącej dobrowolnej rotacji i wolniejszego wzrostu wynagrodzeń. Grupa Spyrosoft wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem w odpowiedzi na oferty pracy i na koniec I kw. 2025 r. nasz zespół liczył 1 899 osób, o ponad 150 ludzi więcej niż na koniec 2024 r. i o ponad 500 niż na koniec I kwartału 2024 r. – wylicza Weiske.

Jakie plany ma Spyrosoft

Spyrosoft to międzynarodowa firma z Wrocławia, która od 2016 r. oferuje usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. W 2024 r. około 87 proc. jej przychodów pochodziło z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. W I kwartale 2025 r. grupa świadczyła usługi dla 200 podmiotów wobec 182 w I kwartale 2024 r.

W całym 2024 r. przychody grupy wzrosły o 11,9 proc. do 465,4 mln zł. EBITDA poszła w górę o 35,4 proc. do 56,9 mln zł, a zysk netto o 74 proc. do 34,3 mln zł.