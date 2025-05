W I kwartale 2025 r. kontrolowany przez Skarb Państwa Polski Holding Nieruchomości zaksięgował 186 mln zł zysku netto w miejsce 27 mln zł straty rok wcześniej. Kluczowy wpływ na wynik operacyjny i netto miało rozpoznanie odzyskanego podatku VAT wraz z odsetkami – do spółki wpłynęło 215 mln zł gotówki. A jak kwartał wypadł czysto operacyjnie?

Stabilnie w najmie, większy wkład części deweloperskiej i budowlanej

Skonsolidowane przychody PHN wzrosły o 67 proc., do 224 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 34 proc., do 59,2 mln zł. Zwrot VAT został wykazany w pozostałych przychodach operacyjnych – było to 106 mln zł, a odsetki w przychodach finansowych – to 105 mln zł. W efekcie zysk operacyjny sięgnął 102 mln zł wobec 5,6 mln zł rok wcześniej. Na wyniki operacyjne firm posiada dających portfele nieruchomości komercyjnych ma również wpływ wycena tychże portfeli. W I kwartale 2025 r. księgowa strata z tego tytułu wyniosła 47 mln zł wobec 24 mln zł pod kreską rok wcześniej.

Bez operacji związanych z VAT w I kwartale PHN pokazałby stratę operacyjną i netto.

PHN stoi na trzech nogach. Przychody z najmu skurczyły się o 2,4 proc., do 69 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o prawie 8 proc., do 58,2 mln zł.