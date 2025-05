Pierwsze firmy z Polski będą realizować budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu

Polskie Elektrownie Jądrowe miały wyłonić sześć polskich firm, które wraz z Westinghouse rozpoczęły certyfikację jakościową. Te firmy to Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum, Famak SA, Energomontaż-Północ Gdynia (EPGSA), Mostostal Siedlce, Mostostal Kraków oraz Mostostal Kielce. - 60 mld zł z całej kwoty przeznaczonej na budowę pierwszej elektrowni jądrowej ma trafić do polskich firm - oświadczył we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Koszt elektrowni jądrowej

Jak przypomniał, 60 mld zł to kwota, którą budżet państwa ma zasilić budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Ustawa w tej sprawie została już przyjęta. Łączny koszt inwestycji to 192 mld zł. Pozostała kwota to finansowanie dłużne. - My, jako państwo polskie mamy wydać 60 mld zł i przyjęliśmy zasadę, że w związku z tym 60 mld zł z tego, co wydamy na budowę, musi trafić do polskich firm - stwierdził szef rządu.

Rusza certyfikacja

Elektrownię na Pomorzu ma wybudować konsorcjum Westinghouse-Bechtel w technologii AP1000. Tusk dodał, że inwestor elektrowni, państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wspólnie z Westinghouse wyłoniły sześć polskich firm, które mogą dostarczać komponenty także do elektrowni atomowej i reaktora AP1000. - Zaczynamy te firmy wspierać. Rozpoczęły one wspólnie z Amerykanami proces certyfikacji jakościowej, uprawniającej do udziału w realizacji projektów jądrowych – podkreślił szef rządu.