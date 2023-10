Poranek maklerów: Czy będzie piąta sesja z rzędu na plusie?

O godzinie 6:00 zieleń przelewa się po azjatyckich parkietach. W Hong Kongu jest to już drugi tydzień z rzędu zdominowany przez kupujących. Od początku tygodnia Hang Seng Index zyskał już +4.3% i wygląda na to, że wsparcie 61.8% spełnia swoją defensywną rolę. Kolejną silną sesją ma za sobą Nikkei225(+1.6%), który wrócił na październikowe maksima. Jedynie w Szanghaju wciąż brakuje wiary we wzrosty. Wprawdzie dzisiaj Shanghai Composite Index zyskuje na wartości, jednakże jest to mało znacząca zmiana (+0.8%) i nie wpływa na poprawę sytuacji technicznej chińskiego benchmarku.

Pozytywne nastroje widać także w notowaniu kontraktów terminowych na niemiecki indeks. DAX future rozpoczął walkę ze strefą oporu 15.6k, która w sierpniu jak i we wrześniu pełniła rolę oporu. Na rynku kasowym widać starania byków w podniesieniu giełdowych indeksów. Nadal jednak małe i średnie spółki nie śpieszą się do wzrostów. mDAX zyskał wczoraj jedynie +0.2% czyli tyle samo co DAX, który ma przed sobą kluczową strefę oporu. Dzisiaj na uwagę zasługuje średnia dwustusesyjna zlokalizowana na wysokości 15635 punktów. Zamknięcie dnia powyżej stanowiłoby zaproszenie dla byków do kontynuacji zwyżki w kierunku historycznych szczytów.

Pomimo wzrostowej sesji w USA, wczoraj bykom nie udało się ponownie pokonać oporów. S&P500 utknął w luce bessy, która kończy się na wysokości 4401 punktów. Brakuje zatem 25 oczek do tego, aby domknąć podażową wyrwę na wykresie i podjąć się dalszego marszu na północ.

S&P500 drugą sesję z rzędu nie poradził sobie ze średnią dwustusesyjną. W maju ta ruchoma granica posłużyła do wyhamowania korekty i wyprowadzenia nowego impulsu. Tym razem sytuacja może się powtórzyć, tylko z tą różnicą, że to niedźwiedzie kontrolują rynek, a nie jankeskie byki. Na uwagę zasługuje fakt, że ostatnia zwyżka YY jest tej samej długości co sierpniowe podbicie XX. Równość fal ostrzega, że jest to tylko korekta w spadkach, a nie impuls w hossie. Chyba, że S&P500 przebije się przez sierpniowe minima, do których dostęp dodatkowo blokuje zniesienie Fibonacciego 38.2% całej zniżki zakotwiczonej w sierpniowych szczytach.

sWIG80 rozpoczął test ruchomego oporu wyznaczonego przez średnią dwustusesyjną. Tuż nad nią przebiega sufit zeszłotygodniowej czarnej świeczki. Gdyby piątek udało się zamknąć powyżej 20683, z wykresu popłynąłby pierwszy od miesięcy popytowy sygnał. Większych problemów z oporami nie ma jak na razie mWIG40. Kluczowy na ten tydzień 4976 został już we wtorek rozbity i obecnie byki z drugiej linii GPW mogą skupić się na obronie lokalnych wsparć.