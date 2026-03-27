Benchmarkiem funduszu PZU ETF Gold Portfelowy FIZ jest indeks Bloomberg Gold Subindex Total Return, śledzący wyniki inwestycji w kontrakty terminowe (futures) na złoto. Jak podano, wybór syntetycznej metody replikacji jest podyktowany kwestiami regulacyjnymi, które uniemożliwiają ETF-om bezpośrednie nabywanie surowców czy kryptowalut, a także optymalizacją kosztów.

– Ze względu na niską korelację z innymi klasami aktywów złoto stanowi dobre uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Nasz ETF ułatwi inwestorom obecnym na GPW dokonanie takiej dywersyfikacji. Wykorzystanie przez fundusz kontraktów futures pozwoli na dobre odwzorowywanie cen złota, a przy tym ograniczy koszty w porównaniu z alternatywnymi metodami replikacji, co docenią osoby inwestujące pasywnie – mówi Dariusz Kędziora, wiceprezes TFI PZU.

W sierpniu 2025 r. TFI PZU uruchomiło fundusz indeksowy inPZU Złoto. "Wzrost zainteresowania złotem, obserwowany także w Polsce, skłonił TFI PZU do uruchomienia kolejnego produktu dającego ekspozycję na ten metal szlachetny" – podano