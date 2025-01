Portfele złota zarobiły sporo w krótkim czasie. Słusznie?

Opinia

Słabszy dolar korzystnie wpłynąłby na złoto

Maciej Kołodziejczyk zarządzający, Investors TFI

Podtrzymujemy nasz scenariusz bazowy z początku roku, w którym założyliśmy, że poziom ceny 2900 USD za uncję złota na koniec 2025 r. jest fundamentalnie uzasadniony. Zmienność jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji. W stosunku do wieloletniej średniej oczekujemy, że w tym roku może ona rzeczywiście kształtować się na podwyższonym poziomie. Wynika to przede wszystkim z niepewności co do zmiennych makroekonomicznych, na które wrażliwi są zachodni inwestorzy na rynku złota. Zarówno na kurs dolara, jak i na poziom realnych stóp procentowych, wpływ będzie miał bowiem trudny jeszcze na tym etapie do prognozowania kurs polityki wewnętrznej i międzynarodowej Donalda Trumpa.

Wydaje się, że głównym determinantem dalszej dynamiki dolara będzie to, jak rzeczywiste decyzje Trumpa będą konfrontować się z oczekiwaniami rynku, w dużej mierze ukształtowanymi tym, co nowy prezydent Stanów Zjednoczonych deklarował w trakcje kampanii prezydenckiej. Głównie chodzi o obszary agendy politycznej, które mogłyby po pierwsze wpłynąć na różnicę między poziomem stóp procentowych w USA a resztą świata oraz na relatywną efektywność i atrakcyjność gospodarki amerykańskiej z punktu widzenia zagranicznych inwestorów. Jak dotąd działania prezydenta Trumpa, na przykład w obszarze ceł, rozmijają się z wcześniejszym deklaracjami w sposób korzystny dla rynkowej wyceny złota. Jesteśmy jednak na zupełnym początku kadencji prezydenckiej w USA i biorąc pod uwagę relatywną nieprzewidywalność bieżącej administracji amerykańskiej, nie można wykluczyć zaskakujących zwrotów na wielu frontach ich polityki. Jeśli sytuacja taka spowodowałaby dalszą presję na aprecjację dolara, to oczywiście nie będzie to czynnik prowzrostowy dla złota. Należy jednak podkreślić, że przyjęty przez nas w prognozach na 2025 r. scenariusz bazowy dla złota zakłada właśnie aprecjację dolara na przestrzeni roku, głównie w wyniku polityki celnej i proefektywnościowej w USA. Jeśliby do tej aprecjacji nie doszło w zakładanej skali, to w stosunku do naszej prognozy (stopa zwrotu złota 11,1 proc. w 2025 r.) rysuje się istotny potencjał wzrostu.paan