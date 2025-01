Rynkowi funduszy mocno przybyło, głównie dzięki wpłatom inwestorów

W ubiegłym roku dość często słychać było o kolejnych rekordach aktywów pod zarządzaniem TFI. Ostatecznie z końcem ubiegłego roku pod zarządzeniem towarzystw funduszy inwestycyjnych znajdowało się 379,5 mld zł, czyli o 59 mld zł więcej niż rok wcześniej. Poprzedni rok był oczywiście także niezły dla inwestorów, bo we wszystkich głównych grupach produktowych przeciętna stopa zwrotu była dodatnia. Najbardziej jednak do wzrostu aktywów w TFI przyczyniło się zaufanie klientów, którzy wpłacili do funduszy w całym zeszłym roku razem 38,2 mld zł.