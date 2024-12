Już bez szału popytu na fundusze dłużne

W ostatnim czasie klienci TFI mogli być rozczarowani zachowaniem funduszy dłużnych. Napływy do tej grupy produktów w zeszłym miesiącu były najniższe w tym roku. Kolejne rekordy głównych światowych indeksów akcji przyciągnęły jednak uwagę inwestorów. Złą passę przerwały wreszcie fundusze surowców.

Ogółem towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyciągnęły w listopadzie 2,2 mld zł wpłat netto. To nadal sporo, ale najmniej w tym roku. W poprzednich miesiącach saldo sprzedaży sięgało około 3,7 mld zł – wynika z danych Analizy.pl. Za listopadowy spadek odpowiadają głównie fundusze obligacji. Przypomnijmy, że w październiku rentowności polskich obligacji wyraźnie wzrosły (ceny spadły), a oprocentowanie papierów dziesięcioletnich sięgnęło na moment 6 proc. To oczywiście negatywnie przełożyło się na stopy zwrotu funduszy. Listopad przyniósł co prawda spadki dochodowości obligacji, co dla portfeli papierów długoterminowych było wręcz zbawienne. Klienci TFI podchodzą jednak do tych produktów bardzo ostrożnie, powierzając im w zeszłym miesiącu zaledwie 50 mln zł wobec 276 mln zł miesiąc wcześnie. Fundusze papierów długoterminowych przyciągnęły w listopadzie z kolei 646 mln zł, podczas gdy w październiku wpłynęło do nich 2,21 mld zł. Z funduszy dłużnych wzrost zainteresowania odnotowały tylko portfele papierów korporacyjnych. Ogółem zaś do funduszy obligacji w listopadzie powędrowało 1,3 mld zł netto wobec 3,1 mld zł miesiąc wcześniej. W ciągu 11 miesięcy tego roku produkty te zostały zasilone sumą 32,7 mld zł.

Wraz z kolejnymi rekordami głównych indeksów akcji niektórzy przypomnieli sobie o tego rodzaju rozwiązaniach. W listopadzie do funduszy akcji trafiło 284 mln zł, ale niemal wyłącznie do portfeli zagranicznych ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Jak podają Analizy.pl, najwięcej środków pozyskały PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych oraz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA.

Na miesiąc przed końcem roku sprzedaż fundusze akcji wciąż jest blisko 0,6 mld zł pod kreską, z czego 0,4 mld zł uciekło z funduszy polskich akcji.

W listopadzie dodatni wynik sprzedaży odnotowała jeszcze grupa funduszy surowców, głównie dzięki mocnemu wynikowi funduszu złota PKO TFI. Przewaga wpłat sięgnęła ledwie kilku milionów złotych, ale oznacza przerwanie passy 29 miesięcy odpływów.