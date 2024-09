Pogorszenie nastawienia inwestorów do funduszy powiązanych z rynkami akcji sprawiło, że TFI w ubiegłym miesiącu ciężko było znaleźć środki na zakupy polskich akcji. Jak wyliczył Trigon DM, fundusze inwestycyjne wydały na polskie spółki jedynie 26 mln zł wobec 116 mln zł w lipcu.

Jak podają analitycy, ogółem napływy do TFI w sierpniu były zbliżone do poprzedniego miesiąca, ale ich struktura uległa dalszemu pogorszeniu z perspektywy rynków akcji. Przepływy do funduszy akcji polskich utrzymywały się na najniższych poziomach od początku 2022 r., a na minusie znalazły się w tym miesiącu również przepływy do funduszy akcji zagranicznych. „Co gorsza, napływy do pozostałych kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji również uległy wyraźnemu pogorszeniu o 370 mln zł w porównaniu z lipcem i były już tylko na niewielkim plusie” - czytamy w raporcie.

Napływy do bezpiecznych kategorii funduszy dłużnych wzrosły w porównaniu z lipcem o 500 mln zł, do 3,7 mld zł. Sierpień był dwudziestym miesiąc napływów z rzędu (łącznie od początku 2023 r. wynoszą one 44 mld zł). Dla porównania, w okresie 20 miesięcy na przestrzeni od II połowy 2021 do 2022 r. odpływy wyniosły 37,5 mld zł.

Według szacunków Trigona DM do funduszy PPK zarządzanych przez TFI wpłynęło w sierpniu netto 489 mln zł, a na całym rynku PPK mogło to być około 560 mln zł.

W sierpniu nadal niemal wszystkie TFI notowały napływy netto. Ponownie najlepiej wypadł PKO TFI, który przekroczył 1 mld zł napływów. Powyżej 300 mln zł osiągnęły też Pekao TFI, PZU TFI i Goldman Sachs TFI. Relatywnie do aktywów najwięcej zyskał Alior TFI, a negatywnie wyróżniły się Skarbiec i Uniqa.