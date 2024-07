W czerwcu napływy do TFI spadły w porównaniu z majem o 230 mln zł, a ich struktura była mniej korzystna dla rynku akcji niż w maju. Przepływy do funduszy akcji polskich spadły o 240 mln zł i ponownie znalazły się na minusie – szacują analitycy Trigona DM. Jak podano, fundusze akcji zagranicznych poradziły sobie lepiej i zdołały utrzymać się powyżej zera. Na plusie utrzymywały się też przepływy do pozostałych kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji, ale ich skala spadła o 40 mln zł. Pozytywnie względem poprzedniego miesiąca wyróżniły się tylko fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Napływy do bezpiecznych kategorii funduszy dłużnych wzrosły z kolei o 100 mln zł w porównaniu z majem i pozostawały na wysokim poziomie 2,4 mld zł. Czerwiec był osiemnastym miesiącem napływów z rzędu w tej grupie, a łącznie od początku 2023 r. wpłacono 37,2 mld zł). Dla porównania, w okresie 20 miesięcy na przestrzeni od II połowy 2021 r. do końca 2022 r. odpływy wyniosły 37,5 mld zł netto.

Trigon DM szacuje, że do funduszy PPK zarządzanych przez TFI wpłynęło w czerwcu netto 436 mln zł, zaś na całym rynku PPK mogło to być około 500 mln zł.

Z wyliczeń analityków wynika, że łącznie TFI kupiły w czerwcu akcje na GPW za około 261 mln zł podczas gdy w maju TFI przeznaczyły na zakupy 529 mln zł.

W czerwcu nadal niemal wszystkie TFI notowały napływy netto. Ponownie najlepiej wypadł PKO TFI, który przekroczył 800 mln zł napływów. Powyżej 300 mln zł osiągnęły też Pekao TFI, Goldman Sachs TFI i PZU TFI. Relatywnie do aktywów najwięcej zyskał mTFI.