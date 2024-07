Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w czerwcu przyciągnęły 3,03 mld zł wpłat netto, z czego do rozwiązań dłużnych powędrowało 2,4 mld zł - wynika z danych Analizy.pl. Oznacza to, że w całym I półroczu TFI pozyskały 22,3 mld zł, z czego tylko fundusze dłużne niemal 18 mld zł.

Mimo odreagowania akcje w czerwcu nie cieszyły się zainteresowaniem. Z grupy tej wycofano 7 mln zł, a to oznacza, że I półrocze fundusze akcji zakończyły z 220 mln zł odpływów netto.

W czerwcu 118 mln zł powędrowało do funduszy mieszanych, a wynik ich sprzedaży po sześciu miesiącach zwiększył się do 0,74 mld zł. Podobna kwota trafiła w I półroczu do funduszy absolutnej stopy zwrotu.

Z poszczególnych funduszy detalicznych najwięcej pieniędzy w zeszłym miesiącu wpłacono do PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych - blisko 0,65 mld zł. PKO TFI było też liderem rynku, pozyskując razem z funduszami PPK 0,82 mld zł. Drugie było Pekao TFI z 0,49 ml zł napływów netto, a na trzecim miejscu uplasowało się Goldman Sachs TFI, któremu klienci powierzyli dodatkowe 0,33 mld zł.