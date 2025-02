Sonel jest bardzo blisko realizacji planów założonych w strategii na lata 2022–2024. Głównym celem finansowym było osiągnięcie w 2024 roku sprzedaży produktów i usług na poziomie 170 mln zł w spółce dominującej oraz 250 mln zł w całej grupie kapitałowej przy jednoczesnym utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego (ROE) na poziomie nie niższym niż 17 proc. Raport z wynikami za ubiegły rok grupa opublikuje jednak dopiero w kwietniu. Zdaniem Michała Sztablera, analityka Noble Securities, firma jest bardzo blisko realizacji większości założonych celów. – Cele ustalone w strategii Sonela na lata 2022–2024 (po korekcie dokonanej w maju 2023 roku) powinny zostać w większości zrealizowane. Wykonanie planu przychodów wyniesie zapewne ok. 85 proc. na poziomie jednostkowym i ok. 95 proc. na poziomie skonsolidowanym. Znacznie lepiej będzie w przypadku planowanej rentowności ROE. Cel został ustawiony na 17 proc. (jednostkowo) na koniec 2024 roku. Po trzech kwartałach br. udało się uzyskać 16,35 proc. – wskazuje.

Plan Sonela na kolejne lata przewiduje zwiększenie skali działalność grupy, choć w ocenie eksperta zakładane przez zarząd tempo wzrostu jest dość zachowawcze. – Nasze oczekiwania odnośnie do planów na kolejny trzyletni okres częściowo pokrywają się z opublikowanymi celami nowej strategii. Zakładaliśmy, że zachowany zostanie dywidendowy charakter spółki oraz utrzymany będzie docelowy wskaźnik ROE na poziomie ok. 17 proc., co faktycznie się w tym dokumencie pojawiło. Mieliśmy jednak większe oczekiwania odnośnie do tempa wzrostu sprzedaży (średniorocznie 15–20 proc.), choć w prognozach konserwatywnie przyjęliśmy 10-proc. wzrost w core biznesie (mierniki i usługi) i spadek w Foxytechu (liczniki). Dlatego też oceniamy te plany jako dość ostrożne (realne) w obszarze mierników i raczej ambitne w części licznikowej, szczególnie przy braku znaczących sukcesów na rynkach poza lokalnym i rosnącej presji na wyeliminowanie urządzeń chińskich dostawców – wyjaśnia Sztabler. W przypadku podstawowej działalności spodziewa się wyższego tempa wzrostu sprzedaży mierników (powyżej 10 proc.) i spadku (lub stagnacji) w usługach, co jak wyjaśnia, będzie z korzyścią dla zysków, gdyż rentowność na sprzedaży mierników jest kilkukrotnie wyższa niż na usługach.

Strategia Sonela na lata 2025–2027 zakłada osiągnięcie 300 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2027 r. oraz roczny wzrost zysku netto w jednostce dominującej o co najmniej 10 proc. W segmencie mierników założono sprzedaż na poziomie 200 mln zł, a w segmencie liczników 100 mln zł. Grupa planuje utrzymać wskaźnik ROE na poziomie 17 proc.