Sonel zanotował w 2025 r. 11,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 52 proc. względem wyniku z poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o ok. 35 proc., do 24,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły nieco ponad 209 mln zł i były o ok. 13 proc. niższe niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

Na poziom zeszłorocznych wyników kluczowy wpływ miały m.in. zmiany konsolidacyjne w Grupie, presja popytowa na rynkach zagranicznych oraz rosnące koszty działalności związane z inwestycjami rozwojowymi. – Rok 2025 był dla Grupy Sonel okresem wymagającym, na który wpływ miały zarówno czynniki rynkowe, jak i realizowane działania transformacyjne. Spadek przychodów miał w dużej mierze charakter techniczny, związany ze zmianą konsolidacji Foxytech, natomiast na poziomie operacyjnym odczuwalna była presja kosztowa i popytowa. Mimo to konsekwentnie rozwijaliśmy kluczowe obszary działalności – wyjaśnia Tomasz Wiśniewski, prezes Sonelu.

Cele zawarte w strategii Sonela nadal aktualne

Mimo ambitnych założeń, w pierwszym roku obowiązywania nowej trzyletniej strategii spółce nie udało się osiągnąć planowanego wzrostu zysku netto na poziomie co najmniej 10 proc. rok do roku. Kluczowym czynnikiem była utrzymująca się słabość popytu na rynkach krajów DACH, związana ze spowolnieniem gospodarczym, wysokimi kosztami energii oraz ograniczoną skłonnością do inwestycji. – Rok 2025 można traktować jako etap przejściowy, w którym jednocześnie mierzyliśmy się z trudnymi warunkami rynkowymi i prowadziliśmy działania transformacyjne. W związku ze zmianami w strukturze grupy, w tym w szczególności w Foxytech, oraz utrzymującą się presją popytową dokonaliśmy niedawno korekty strategii, rewidując nasze założenia w zakresie przychodów. Jednocześnie utrzymujemy w mocy kluczowe cele strategiczne do 2027 roku, obejmujące osiągnięcie w grupie co najmniej 200 mln zł przychodów w segmencie mierników i usług montażowych, utrzymanie marży brutto na poziomie minimum 25 proc. oraz wygenerowanie zysku netto w wysokości 20 mln zł – wyjaśnia prezes.

W 2025 roku nakłady inwestycyjne Sonela wyniosły około 8,1 mln zł, z czego blisko 70 proc. przeznaczono na rozwój nowych konstrukcji oraz działalność badawczo-rozwojową. Na 2026 rok planowane są inwestycje na poziomie około 11,5 mln zł, z czego około 73 proc. zostanie przeznaczone na kontynuację i rozwój projektów R&D oraz oprogramowania w segmencie mierników.

Spółka zamierza podzielić się zeszłorocznym zyskiem z akcjonariuszami, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości blisko 10 mln zł, czyli 0,7 zł na akcję. Z zysku za 2024 rok spółka wypłaciła 0,65 zł dywidendy na akcję. – Widzimy wyraźne fundamenty do poprawy wyników w kolejnych okresach. Stabilizacja makroekonomiczna, uruchomienie środków inwestycyjnych oraz rosnące znaczenie transformacji energetycznej i cyfryzacji tworzą przestrzeń do wzrostu popytu na nasze rozwiązania. Naszym celem pozostaje zwiększanie udziału sprzedaży produktów własnych, rozwój rynków zagranicznych oraz utrzymanie równowagi pomiędzy inwestycjami a kontynuacją polityki dywidendowej – podkreśla Wiśniewski.