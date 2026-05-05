KGL, spółka specjalizująca się w produkcji opakowań z tworzyw i handlu granulatami tworzyw termoplastycznych, jest w trakcie opracowywania strategii na kolejnych kilka lat. Będzie ona zawierać m.in. kierunki rozwoju, inicjatywy i plany inwestycyjne. Nowa strategia powinna zostać ogłoszona jeszcze w tym kwartale.

W kontekście inwestycji spółka ujawnia, że są one powiązane bezpośrednio z wykorzystaniem obecnie posiadanego parku maszynowego. – Kładziemy nacisk na maksymalne wykorzystanie posiadanych aktywów i na tej podstawie decydujemy o kolejnych działaniach inwestycyjnych– twierdzi Piotr Mierzejewski, wiceprezes KGL-u.