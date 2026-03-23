Karuzela z przejęciami znów nabrała rozpędu. Jaki będzie 2026 rok?

Jaki był rok 2025 dla globalnego rynku fuzji i przejęć?

Przyniósł wyraźne ożywienie. Globalna wartość transakcji wzrosła rok do roku o 40 proc., osiągając blisko 4,9 bln dolarów. To drugi najwyższy wynik w historii, ustępujący jedynie rekordowemu 2021 r. Odbicie było napędzane przede wszystkim przez megatransakcje powyżej 5 mld dol. – ich liczba niemal się potroiła, a odpowiadały one już za ponad połowę wartości strategicznych transakcji.

Co istotne, wzrost miał charakter globalny i międzysektorowy – wszystkie regiony i branże odnotowały dwucyfrową dynamikę wartości. Całkowita liczba transakcji wzrosła jedynie o 7 proc., co pokazuje wyraźne przesunięcie w stronę tych większych, bardziej transformacyjnych.

Jaka jest perspektywa na 2026 rok?

Pozostaje optymistyczna. W opublikowanym przez Bain & Company raporcie „Global M&A Report 2026” aż 80 proc. liderów M&A oczekuje utrzymania lub wzrostu aktywności transakcyjnej. Dodatkowo, połowa respondentów wskazuje na zmniejszenie się luki oczekiwań między kupującymi a sprzedającymi, jeśli chodzi o wyceny, co historycznie było kluczowym warunkiem „odblokowania” rynku.

Przy dalszej poprawie warunków finansowania oraz materializacji projektów odkładanych w latach 2022-2024, rok 2026 ma potencjał co najmniej dorównać 2025 r. pod względem wartości transakcji. A w sprzyjającym scenariuszu – nawet go przewyższyć.

Jednocześnie warto podkreślić, że M&A konkuruje dziś o kapitał silniej niż w poprzednich cyklach. Udział wydatków na M&A w całkowitych wydatkach gotówkowych największych spółek spadł do 7 proc., czyli najniższego poziomu od dekady.