Decyzja spółki nie podobała się inwestorom. Początek piątkowego handlu na giełdzie przyniósł blisko 6-proc. przecenę akcji spółki.

Do zmiany rekomendacji przyczyniły się słabsze wyniki finansowe osiągnięte w obu głównych segmentach produkcyjnych papieru i celulozy grupy w pierwszych miesiącach 2025 roku. Ponadto wpływ na decyzję miały utrzymujące się w Skandynawii na bardzo wysokim poziomie ceny drewna służącego do produkcji celulozy oraz gwałtowne umocnienie się kursu korony szwedzkiej do euro, a w szczególności do dolara amerykańskiego, a także brak przewidywalności sytuacji ekonomicznej spotęgowany wprowadzaniem globalnych taryf handlowych.

- W najbliższym czasie priorytetem spółki jest utrzymywanie silnego bilansu, wysokiego poziomu gotówki i skupienie się na dokończeniu już rozpoczętych inwestycji. Z chwilą poprawy sytuacji rynkowej oraz stabilizacji warunków handlowych spółka zamierza powrócić do stosowania obowiązującej polityki dywidendowej – wyjaśnia Arctic Paper w komunikacie.

Arctic Paper pod kreską w I kwartale

Trudna sytuacja na rynku papieru, niekorzystne decyzje co do cel importowych wprowadzonych w USA, które objęły między innymi eksport celulozy ze Szwecji oraz wysokie ceny surowców sprawiły, że w I kwartale 2025 r. Grupa Arctic Paper zanotowała 23,8 mln zł straty netto w porównaniu do 81,6 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży skurczyły się rok do roku o 15 proc. do 822,8 mln zł.