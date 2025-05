Trwa dobra passa GPW. I nie chodzi tylko o zachowanie indeksów giełdowych, które biją rekordy. Dobra koniunktura rynkowa sprzyja także samej spółce GPW. Ta pochwaliła się rekordowymi przychodami, wzrostem zysku, a to daje jej też większe możliwości przy podejmowaniu kolejnych działań.

Ile zarobiła GPW w I kwartale?

Grupa GPW w I kwartale zanotowała 132,3 mln zł przychodów, co jest najlepszym kwartalnym osiągnięciem w historii spółki. Licząc rok do roku oznacza to także wzrost o blisko 12 proc. Jeszcze większy wzrost GPW osiągnęła na poziomie zysku netto. Ten wyniósł 50,5 mln zł, co z kolei oznacza wzrost o blisko 28 proc.

- Wysoka aktywność inwestorów oraz korzystna koniunktura na rynku akcji przełożyły się na rekordowy poziom przychodów grupy w pierwszym kwartale 2025 roku. Wysokie przychody, ale również konsekwentna kontrola kosztów operacyjnych pozwoliły obniżyć wskaźnik cost/income do poziomu 65,8 proc., najniższego od dwunastu kwartałów. Już czwarty kwartał z rzędu notujemy tempo wzrostu kosztów niższe od dynamiki przychodów, co pozytywnie wpływa na rentowność grupy. To najlepsze potwierdzenie, że realizowana strategia przynosi oczekiwane efekty – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

W I kwartale koszty operacyjne wyniosły 87 mln zł. Przedstawiciele warszawskiej giełdy też jednak nie ukrywają, że w kolejnych kwartał trzeba się liczyć z tym, że koszty mogą kształtować się na wyższym poziomie. - Planujemy też większe wydatki rozwojowe. Chcemy rozwijać nowe produkty, w tym chociażby fundusze ETF - zapowiada z kolei Tomasz Bardziłowski. Przejawem większych wydatków rozwojowych rynek ma także dostrzec w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego. Jego nowa edycja ma ruszyć w lipcu.