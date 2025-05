Zagraniczny bal na GPW trwa w najlepsze

Powiedzieć, że w kwietniu na GPW nie brakowało atrakcji, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Wydarzeniami rynkowymi można byłoby obdzielić cały rok. Było w zasadzie wszystko: załamanie indeksów, imponujące odbicie okraszone przebiciem przez WIG poziomu 100 tys. pkt czy niespodziewane zawieszenie notowań na godzinę. Inwestorzy chętnie obracali akcjami, co zostało potwierdzone bardzo wysokimi obrotami.

W kwietniu średnie dzienne obroty na GPW wyniosły 2,155 mld zł. Jest to co prawda wynik nieznacznie słabszy od tego z marca, co jednak nie zmienia faktu, że drugi raz z rzędu udało się naszemu rynkowi przebić poziom 2 mld zł. Aby dobrze oddać skalę tego zjawiska, warto podkreślić, że przed marcem ani razu w historii średnie dzienne obroty nie przekroczyły poziomu 2 mld zł. Śmiało więc można mówić o tym, że nasz rynek w ostatnich dwóch miesiącach wszedł na nowy, nieosiągalny do tej pory poziom.