Dokapitalizowanie wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia oraz zgód organów postępowania sanacyjnego. Audytor podkreśla, że żadne wiążące umowy, gwarantujące finansowanie działalności nie zostały jeszcze zawarte.

„W spółce wystąpiły ponadto przesłanki trwałej utraty wartości aktywów trwałych oraz zapasów. Ze względu na brak testów utraty wartości, nie uzyskaliśmy wystarczających i odpowiednich dowodów badania potwierdzających wartość tych aktywów. Nie otrzymaliśmy także wystarczających i odpowiednich dowodów badania związanych ze zmianą metody wyceny aktywów z tytułu kontraktów długoterminowych” – czytamy w piśmie audytora.

Wskazuje on również na stratę netto Rafametu za 2024 r., spadek kapitału własnego i pogorszenie płynności na skutek wypowiedzenia umów kredytowych i gwarancyjnych przez banki współpracujące ze spółką.

Jakie plany ma Rafamet

W kwietniu podano, że zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet przyjął strategię przeprowadzenia restrukturyzacji. Zakłada ona dokapitalizowanie spółki przez ARP. Rafamet ustalił też wstępne propozycje dotyczące spłaty wierzycieli.

Spółka podkreśla, że widzi potencjał rozwoju na rynku kolei (wykorzystującym specjalistyczne urządzenia do obróbki), energetycznym (obejmującym rozwiązania technologiczne dedykowane do obróbki komponentów turbin, wałów, korpusów czy elementów wykorzystywanych w elektrowniach), a także na rynku zbrojeniowym, wymagającym zastosowania tokarek służących do obróbki wielkogabarytowych elementów, takich jak części uzbrojenia, pojazdów opancerzonych, systemów artyleryjskich oraz konstrukcji nośnych.