Strategie – czym spółki chcą przekonać inwestorów?

– Jeśli mamy rosnąć, musi się to odbywać za granicą, przede wszystkim na dużych i chłonnych rynkach Europy Zachodniej – podkreślał na ostatniej konferencji Roman Przybylski, wiceprezes, który niedługo obejmie stanowisko prezesa Grupy Kęty. Mimo ambitnych planów inwestycyjnych przewidzianych na najbliższe lata grupa nie zamierza rezygnować z sowitych wypłat dywidendy, co oznacza utrzymanie dotychczasowej polityki. Celem Grupy Kęty w perspektywie do 2029 r. jest wzrost przychodów o blisko 51 proc., do 7,75 mld zł, EBITDA o 44 proc., do niemal 1,35 mld zł, a także poprawa zysku netto o 40 proc., do 782 mln zł, w odniesieniu do zeszłorocznych wyników grupy. Co istotne, założenia te nie uwzględniają potencjalnych akwizycji.

Szansę na znaczącą poprawę wyników w najbliższych latach dostrzega LPP, która stawia na przyspieszenie wzrostu odzieżowego biznesu w regionie.

– W ciągu najbliższych trzech lat zamierzamy nie tylko podwoić nasze przychody do 40 mld zł, ale przede wszystkim zrealizować największą ekspansję handlową w historii polskiego biznesu – zapowiedział Marcin Bójko, wiceprezes zarządu LPP ds. finansowych. Dzięki rozbudowie sieci stacjonarnej do ok. 7500 sklepów oraz zwiększeniu sprzedaży e-commerce do 10 mld zł LPP zamierza przeskalować swój biznes i w ciągu trzech lat podwoić przychody do 40 mld zł. Odzieżowa grupa stawia na mocne przyspieszenie rozwoju Sinsaya. Marka stanie się motorem napędowym grupy i do 2027 r. ma odpowiadać za 75 proc. jej przychodów. Jednocześnie niemal dwukrotnie ma zwiększyć się EBITDA – do 8 mld zł. Przez analityków strategia została oceniona jako ambitna, ale realna.

Skrzydła rozwinąć w najbliższych latach zamierza Torpol, będąc beneficjentem oczekiwanego ożywienia na rynku przetargów kolejowych i zapowiadanych dużych inwestycji w rozwój kolei w naszym kraju.