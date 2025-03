Dane za ubiegły rok przedstawiają już niektóre spółki przemysłowe i wydobywcze, gdzie udział mężczyzn wśród ogółu zatrudnionych zawsze był znacznie większy niż kobiet. W grupie Kęty płeć piękna stanowi 30,9 proc. załogi. Jej udział na stanowiskach kierowniczych jest jednak dużo mniejszy, gdyż sięga 17,2 proc., a na szczycie władzy jest zerowy. Istotna jest też luka płac między kobietami i mężczyznami. Liczona dla wszystkich pracowników wynosi 27 proc. Spółka nie informuje, czy i jaką ma strategię dotyczącą m.in. wyrównywania dysproporcji między płciami.

W grupie JSW udział kobiet to zaledwie 12,4 proc. ogółu zatrudnionych. Tym samym jest najmniejszy wśród podmiotów zaliczanych do WIG20. Z drugiej strony mają one 29-proc. reprezentację na stanowiskach kierowniczych, a więc proporcjonalnie większą, niż wynikałoby to z udziału wśród wszystkich zatrudnionych. – Kreowanie środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi zawodowemu kobiet jest istotnym elementem polityki firmy. JSW aktywnie wdraża regulacje wspierające różnorodność i równość szans – podaje Tomasz Siemieniec, rzecznik spółki.

Trzeba poczekać

Większość firm z WIG20 dopiero przymierza się do ujawnienia danych za ubiegły rok, w tym na temat zatrudnienia, dlatego też w naszej ankiecie przywołują te za 2023 r. Ciekawa sytuacja była wówczas m.in. w LPP. Kobiety w tej grupie miały 87,2-proc. udział wśród zatrudnionych i 83,4-proc. na stanowiskach kierowniczych, czyli największy wśród badanych podmiotów. Z drugiej strony dziś nie mają żadnego przedstawiciela w zarządzie.

Najmniejszy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych był z kolei w Orlenie, bo na poziomie około 11 proc. Tymczasem biorąc pod uwagę, że panie stanowiły 27,9 proc. ogółu zatrudnionych w koncernie, powinien być większy. Podobnie sprawa ma się z zarządem spółki, w którym na dziewięć osób tylko jedna to kobieta. Adekwatną reprezentację panie wydają się mieć jedynie w radzie. W 2023 r. stosunek wynagrodzenia ogółem kobiet do mężczyzn wśród pracowników objętych zakładowym układem zbiorowym pracy wynosił w Orlenie na stanowiskach: referenta – 96,7 proc., specjalisty – 98,7 proc. i kierownika – 103 proc. Koncern zapewnia, że tworzy warunki dla rozwoju kompetencji kobiet. Z myślą o nich ruszył właśnie program Women Forward, którego celem jest stworzenie narzędzi i warunków dla zdobywania doświadczenia i przygotowania pań do obejmowania stanowisk liderskich, w tym zarządczych. Ponadto spółka jest na etapie opracowywania dokumentu, którego celem jest m.in. określenie zasad doboru kandydatów na stanowiska w jej organach, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i osiągnięcie równowagi płci w procesach decyzyjnych.

Zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych adekwatnego do udziału wśród ogółem zatrudnionych na razie nie ma też w Allegro, Budimeksie i CD Projekcie. Najbliżej zrównania tych dwóch wskaźników jest budowlana grupa. Z kolei podmioty takie jak Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat), KGHM, Orlen, PGE, PKO BP i PZU do tej pory m.in. nie ujawniały, ile dokładnie kobiet pracuje u nich na stanowiskach kierowniczych. Być może uczynią to, publikując raporty ESG za ubiegły rok. Wreszcie Alior, Dino, Pekao i Pepco, do chwili zamknięcia tego numeru „Parkietu”, nie odesłały ankiety z odpowiedziami.