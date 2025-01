Spółka deklaruje, że jest w trakcie wprowadzania zmian, których celem ma być poprawa wyników w przyszłości. Zmiany dotyczą sposobu świadczenia usług w doradztwie podatkowym, w sytuacji, w której podatki dla mniejszych przedsiębiorców prawie się nie zmieniają.

„Jesteśmy też w trakcie poważnej reorganizacji działu księgowego. Jest to jedno z trudniejszych wyzwań, których się podjąłem jako przedsiębiorca w ciągu ostatnich lat. Sam jestem ciekaw efektów tej reorganizacji. Powinny być wyraźnie widoczne w najbliższym roku. Dalej nie mamy pomysłu na to, jak sprawić, by nasz dział prawny generował większe przychody, które nie są związane z obsługą klientów doradztwa podatkowego. Zastanawiamy się nad tym, ale ciągle bez efektów” – przyznaje Mentzen.

Grupa monitoruje prace nad nowymi regulacjami podatkowymi, w tym potencjalnymi zmianami dotyczącymi spółek komandytowych, fundacji rodzinnych i ulgi IP BOX. W ocenie zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu do tych tematów po wyborach prezydenckich w maju 2025 roku.

„Jeżeli do tego dojdzie, to najpewniej spowoduje to skokowy wzrost popytu na usługi grupy - podobnie jak to miało miejsce w czasie Nowego Ładu. Trwają też prace nad projektem dotyczącym zmian w składce zdrowotnej, które mają wejść w życie z początkiem 2026 roku. Jego obecne założenia niekorzystne dla wielu przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem. Oznacza to, że znaczne grono klientów grupy będzie musiało dokonać ponownej analizy swojej formy opodatkowania przed rokiem 2026” - informuje Mentzen.

Mentzen kupuje akcje

Grupa Mentzen miała w całym 2024 r. 19,2 mln zł przychodów wobec 21,6 mln zł w 2023 r. Przychody spadły, a koszty urosły, co przełożyło się na wyraźne pogorszenie wyników. Na poziomie operacyjnym zysk poszedł w dół do 1,4 mln zł z 4,2 mln zł, a zysk netto do ponad 0,8 mln zł z 3 mln zł.

IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. Średnia wartość zapisów w transzy małych inwestorów przekroczyła 21 tys. zł, a w transzy dużych 198,4 tys. zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Dziś kurs lekko spada i oscyluje w okolicach 36,6 zł.