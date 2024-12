- Miniony kwartał jest dla nas cenną lekcją. Osiągnięte wyniki finansowe nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Kancelaria Mentzen powstała i rozwinęła się w sytuacji ciągłych zmian w podatkach. Nasza oferta i sposób świadczenia usług zostały stworzone w czasach, gdy podatki dochodowe zmieniały się co roku. Obecnie tych zmian nie ma i nie wiadomo, kiedy będą, dlatego musimy zaktualizować nasz model działalności, tak, aby mocniej dostosować go do dzisiejszych potrzeb klientów. Obecnie podatnicy nie muszą co roku dostosowywać swojej formy opodatkowania i prowadzenia działalności do zmian prawa podatkowego. Uważam, że w niedługim czasie jesteśmy w stanie tak przemodelować nasz biznes, aby przyszłe wyniki finansowe były zadowalające – tak wyniki za III kwartał komentował Mentzen.

Zapytaliśmy spółkę jak zarząd ocenia perspektywy na 2025 r., jakie są priorytety oraz jak prezes zamierza pogodzić zarządzanie spółką giełdową z kandydowaniem na funkcję prezydenta RP. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.