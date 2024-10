Start-upy nad Wisłą wreszcie wyjdą z dołka

Czytaj więcej Firmy Siedem na dziesięć firm zwiększa inwestycje w generatywną SI ze względu na odniesione korzyści Sztuczna inteligencja stała się motorem napędowym rozwoju firm i jednym z kluczowych celów ich inwestycji. Widać to na rynku sprzętu i oprogramowania związanego z SI – ten wedle prognoz Bain & Company będzie rósł w tempie 40–55 proc. rocznie i do 2027 r. osiągnie wartość 780–990 mld USD.

Inne spojrzenie na kierunki finansowania VC proponuje firma Accel. Ta ocenia, że kluczowy strumień inwestycji płynie do start-upów zajmujących się chmurą obliczeniową (przede wszystkim w USA, Europie i Izraelu). Co więcej, ocenia ona, że w br. to wsparcie zwiększy się aż o 27 proc. w ujęciu rok do roku. I właśnie w tej kategorii (cloud computingu) Accel widzi liderującą kategorię projektów, jaką są przedsięwzięcia SI. Według inwestorów start-upy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją pozyskują 40 proc. całości kapitału wysokiego ryzyka, który trafia do podmiotów zajmujących się chmurą. Philippe Botteri, partner w Accel, mówi wprost: budżety IT przedsiębiorstw przesuwają się w kierunku SI.

Jego zdaniem dodatkowo rosną one o kilka procent w skali roku. – Część z tego to budżety przeznaczone na generatywną sztuczną inteligencję, tworzenie nowych aplikacji, testowanie tych nowych technologii – wylicza Botteri w rozmowie z CNBC.

Problem w tym, że pieniądze, które płyną do branży SI, nie trafiają wcale do morza start-upów zajmujących się tą technologią. Według najnowszego raportu Euroscape’a sześć największych firm z sektora genAI z USA, Europy i Izraela odpowiadało w br. w sumie aż za mniej więcej dwie trzecie finansowania zebranego przez wszystkie podmioty tego typu.

Największe start-upy zgarniają pulę

Badania pokazują, że aktywność transakcyjna VC pozostaje w przeważającej mierze skupiona na podmiotach już o ugruntowanej pozycji. I tu znów warto spojrzeć na rynek SI. W latach 2023–2024 firma OpenAI pozyskała 18,9 mld USD, przejmując lwią część finansowania VC, które trafiło do amerykańskich firm z tej branży. Anthropic pozyskał drugą co do wielkości kwotę wśród amerykańskich start-upów genAI, wynoszącą 7,8 mld USD. Z kolei spółka xAI Elona Muska znalazła się na trzecim miejscu. W Europie największe kwoty finansowania trafiły do ​​brytyjskiego Wayve, francuskiego Mistrala i niemieckiej Aleph Alphy.

Accel szacuje, iż globalnie dwa na trzy dolary trafiające od inwestorów do firm zajmujących się genAI przypada na spółki opracowujące tzw. modele fundamentalne, na których opiera się większość dzisiejszych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji.