PZU postawiło na start-upy. „Ponad 200 mln zł zysku ze współpracy”

Według niego wsparcie PZU dla wielu innowatorów może być kluczowe. I wskazuje na program „PZU Ready for Startups”. – Pozwala on rozwinąć się start-upom, które często potrzebują wsparcia w adaptacji do potrzeb biznesowych i w wyskalowaniu proponowanych rozwiązań. Ważne w tych procesach jest doświadczenie partnera doskonale znającego rynek – dodaje.

W ciągu ostatniego roku do akceleratorów, których partnerem jest PZU, zgłosiło się blisko 400 start-upów, które wskazały największego polskiego ubezpieczyciela jako preferowanego odbiorcę technologii. Firma kierowana przez Andrzeja Klesyka aktualnie prowadzi testy z trzema kolejnymi innowacyjnymi spółkami. Ich pomysły dotyczą cyberbezpieczeństwa, ubezpieczeń online i konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Te technologie PZU bierze pod lupę

AI oczywiście dziś dominuje, ale PZU szuka różnych technologii i pomysłów, które mają potencjał, by zmienić oblicze sektora ubezpieczeń. Firma wymienia m.in. internet rzeczy (IoT) i wizję komputerową. W tym pierwszym przypadku chodzi o podłączone do sieci urządzenia, które dostarczają dane w czasie rzeczywistym, a to – z punktu widzenia PZU – pozwala na tzw. dynamiczne zarządzanie ryzykiem. – Monitorowanie zdrowia, stylu jazdy czy stanu nieruchomości pozwala na tworzenie bardziej elastycznych i spersonalizowanych polis. Ubezpieczyciele mogą również wykorzystywać IoT do prewencyjnego ograniczania ryzyka – wyliczają w centrali państwowej spółki.

Wizja komputerowa ma z kolei istotny potencjał w kontekście optymalizowania procesów związanych m.in. z obsługą szkód, w których ubezpieczyciele przetwarzają bardzo dużą liczbę zdjęć. PZU wdrożył już narzędzia wykorzystujące tę technologię, ale szykuje się do uruchamiania kolejnych rozwiązań.

Wśród najnowszych trendów, w oparciu o które rodzimy ubezpieczyciel chce się rozwijać, kooperując ze start-upami, jest także hiperpersonalizacja. Jak tłumaczą w PZU, wykorzystanie AI i analityki danych pozwala dostosowywać produkty ubezpieczeniowe do indywidualnych potrzeb klientów – algorytmy analizują ich zachowania, preferencje i dane o stylu życia, co umożliwia oferowanie polis „skrojonych na miarę”.