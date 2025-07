AI jest dziś na celowniku inwestorów, ale – co ważne – ci zaczynają stopniowo przenosić swoją uwagę na jej konkretne zastosowania. Andrzej Targosz, partner w Bitspiration Booster, wyjaśnia, że coraz większe zainteresowanie będą przyciągać projekty z obszaru medycyny, zrównoważonego rozwoju i właśnie obronności.

– To naturalna reakcja na aktualne wyzwania geopolityczne oraz przesyt inwestycjami w klasyczne B2B SaaS, które przez ostatnie 20 lat dominowały, bo były biznesowo najbardziej opłacalne – argumentuje. – Europa, w tym Polska, stara się nadążyć za tymi trendami. Po raz pierwszy jednak nie jesteśmy całkowicie spóźnieni – reakcja była szybsza niż zwykle. Poszczególne kraje ogłaszają kolejne lokalne fundusze na innowacje i inwestycje – ciągnie nasz rozmówca. I zastanawia się, czy zdołamy utrzymać tempo, a może, jak to często bywało, „ugrzęźniemy w administracyjnych procedurach i regulacjach”.

– I to nawet w tak strategicznych obszarach jak bezpieczeństwo – zauważa.

Czytaj więcej Technologie Polski rynek VC wciąż bez formy. Poprawa nadejdzie w II połowie roku? II kwartał br. nie przyniósł rodzimym start-upom długo oczekiwanego ożywienia. Liczba zrealizowanych transakcji venture capital nie rzuca na kolana, podobnie jak wartość inwestycji. Co ważne, są już solidne fundamenty do wybicia się z dołka w kolejnych miesiącach.

Powiew optymizmu

Symptomy poprawy klimatu na rynku VC w naszym kraju już widać. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że zwiększa wsparcie dla startupów i – zgodnie z nową Strategią na lata 2025–2030 – zwiększy relację inwestycji kapitałowych w swoich kapitałach własnych z 23 do 30 proc. Zainwestuje ok. 4 mld zł w innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel? Budowanie „dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. Przykładem może być inwestycja spółki zależnej Vinci, która wsparła kwotą blisko 10 mln zł ReSpo.Vision (polska firma rozwijająca technologię śledzenia ruchu piłkarzy opartą na sztucznej inteligencji) oraz wyłożyła ponad 36 mln zł na SR Robotics, firmę specjalizującą się w technologiach podwodnych.

O ożywieniu świadczy też transakcja z udziałem Spacelift. Startup, rozwijający platformę do zarządzania infrastrukturą chmurową, pozyskał ok. 185 mln zł w rundzie, której przewodził fundusz Five Elms Capital (przy udziale Endeavor Catalyst i Inovo VC). Spółka, którą założyli Marcin Wyszyński i Paweł Hytry, zdobywa popularność w branżach, jak usługi finansowe, IT czy opieka zdrowotna (platformę wykorzystują m.in. NYSE, Volkswagen czy Moody’s).