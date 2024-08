Największy nominalny wzrost wydatków miał miejsce w sektorze handel. Należące do niego firmy przeznaczyły na reklamę o ponad 193 mln zł więcej (16,1 proc.) niż rok wcześniej. Liderami wydatków w tej branży są: Lidl, Media Expert oraz Jeronimo Martins. Sklepy reklamowały się walcząc o klientów cenami, a potem także często w kontekście rozgrywek piłkarskich Euro 2024.

Natomiast sektory, które zwiększyły najdynamiczniej wydatki w tym czasie (w ujęciu procentowym) to produkty do użytku domowego (plus 53,8 proc.), żywność (plus 30 proc.) oraz napoje i alkohol (21 proc.).

W gronie podmiotów, które wydawały na reklamę mniej są natomiast nadawcy reklam społecznych oraz sprzedawcy odzieży i dodatków. Reklama społeczna mieści się w kategorii „pozostałe”, której wydatki na promocję w pierwszej połowie br. spadły o 11 proc. rok do roku czyli o 46,6 mln zł. Publicis nie precyzuje kto ograniczył wydatki. Wymienia jedynie podmioty wydające najwięcej. To Unia Europejska, Andreas Stihl (ogrodnictwo, rolnictwo, hodowla) oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na reklamę odzieży i dodatków wydano o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem – niecałe 171 mln zł.

Billboardy częściej zapełnione, więcej na internet

Najszybciej rosły wpływy firm reklamy zewnętrznej – o ponad dwadzieścia procent do 343,2 mln zł.

- Intensywny rozwój nowoczesnych nośników digitalowych, a także Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i Igrzyska Olimpijskie skłoniły nas do podniesienia prognozy wzrostu na to medium do 18,8 proc. w całym 2024 r. – podało Publicis Grupe.

Reklamodawcy więcej pieniędzy zostawili też w kinie: 83,3 mln zł, o 18,5 proc. więcej niż przed rokiem.